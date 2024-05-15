İŞKUR’dan sarı alarm: KPSS’siz deneyimsiz 182.129 kişilik personel alımı yapılacak! Beden işçisi, güvenlik, sekreter, ofis çalışanı...

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güvenlik sektörü dahil olmak üzere temizlikçi, sekreter, ofis çalışanı, çağrı operatörü, sağlık personeli ve işçi kadrolarında en az ilkokul mezunu 182.129 kişilik istihdam edileceğini duyurdu.

Mayıs ayı duyurularıyla birlikte yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı, görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmayan ve askerlik durumu uygun olan adaylar başvurabilecekler. Ayrıca, başvurulan pozisyonun gerektirdiği mezuniyet koşullarını sağlayan ve sürekli çalışabilir durumda olan adaylar arasından seçim yapılacak.