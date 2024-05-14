81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 179.397 personel alımı yapılıyor! İŞKUR az önce duyurdu: İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un duyurduğu 179.397 personel alımı Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu alımların hangi alanlarda ve hangi kadrolara yapıldığı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR'un 81 ilde yapacağı personel alımlarında en fazla talep gören kadrolar ve detayları:

İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde yapılan 179.397 personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. En çok talep gören kadrolar arasında beden işçisi (genel) ilk sırayı alırken, toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sağlanacak. Onu, temizlik görevlisi kadrosu takip ediyor; 6,614 kişiye bu alanda iş imkanı sunulacak. Üçüncü sırada ise servis elemanı (garson) kadrosu yer alıyor. Bu kadroda 4,585 kişi istihdam edilecek.