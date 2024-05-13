KPSS şartı olmadan 13-31 Mayıs en az ilkokul mezunu olan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR duyurdu: İşte başvuru şartları detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yönelik devlet destekli bir kurumdur. İŞKUR, iş arayanların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve çeşitli iş fırsatlarına erişimlerini sağlamak için çeşitli hizmetler sunar. Mayıs ayında, ülke genelinde birçok ilde yapılacak olan personel alımlarıyla ilgili ilanlar İŞKUR tarafından yayınlandı.
Temizlik Görevlisi Alımları: Kimler Başvurabilir?
Temizlik görevlisi alımları, KPSS şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylara açıktır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ilanları, iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunar ve istihdamın artırılmasına katkı sağlar. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır ve her ilan için başvuru şartları farklılık gösterebilir.
Temizlik Görevlisi Alım İlanları