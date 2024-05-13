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İŞKUR az önce duyurdu: 81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 173.404 personel alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan yeni personel alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamalarına da olanak tanıyan bu süreç, iş gücü piyasasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Bu alımlar, ülkenin ekonomik kalkınması ve istikrarının desteklenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. İşte İŞKUR'un personel alımları hakkında detaylar ve bu sürecin iş piyasası üzerindeki etkileri...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:48 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:48
İŞKUR az önce duyurdu: 81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 173.404 personel alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un duyurduğu 173.404 personel alımı Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu alımların hangi alanlarda ve hangi kadrolara yapıldığı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR'un 81 ilde yapacağı personel alımlarında en fazla talep gören kadrolar ve detayları:

İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde yapılan 174,594 personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. En çok talep gören kadrolar arasında beden işçisi (genel) ilk sırayı alırken, toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sağlanacak. Onu, temizlik görevlisi kadrosu takip ediyor; 6,614 kişiye bu alanda iş imkanı sunulacak. Üçüncü sırada ise servis elemanı (garson) kadrosu yer alıyor. Bu kadroda 4,585 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR'un duyurusuna göre, satış elemanı/danışmanı, makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, kasiyer, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi gibi birçok farklı kadroda iş imkanları sunulacak. Bu alımlarla birlikte, Türkiye genelinde istihdam artışı hedeflenirken, iş arayanlar için de önemli fırsatlar doğuyor.

En Çok Alım Yapılan Kadrolar

Beden İşçisi (Genel): Toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sunulacak.

Temizlik Görevlisi: 6,614 kişiye iş fırsatı sağlanacak.

Servis Elemanı (Garson): 4,585 kişilik alımla restoran ve kafelerde çalışacak personel aranıyor.

Satış Elemanı / Danışmanı: 3,415 kişiye iş olanakları sunulacak.

Makineci (Dikiş): 3,284 kişilik alımla tekstil sektöründe çalışacak personel aranıyor.

Kadrolara Başvuru Detayları

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. İlanlara başvurular bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve tercihlerine uygun iş ilanlarını buradan kolayca bulabilirler.

İŞKUR'un yapacağı personel alımları, Türkiye genelinde istihdamı artırmayı ve işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı alımlar, birçok farklı sektörde istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İŞKUR'un ilan ettiği personel alımları, iş arayanlar için çeşitli sektörlerde istihdam fırsatları sunarak işsizlik oranının azalmasına yardımcı olmaktadır. İşverenler için ise özellikle nitelik gerektiren pozisyonlarda doğru adayları bulma şansını artırıyor. Bu süreç, her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayarak iş gücü piyasasında daha sağlıklı bir dengenin oluşmasına olanak sağlar.

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