En az 22.750 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 14-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

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Yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kadrolarda yüksek maaşlarla iş imkanı sunulacak. Bu durum, pek çok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.