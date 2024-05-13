81 ilde KPSS şartsız binlerce silahlı, silahsız güvenlik görevlisi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın 2.840 güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Bu alım, silahlı ve silahsız pozisyonlar için geçerli olup, en az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, birçok kişinin gündemine oturan bu fırsat, özellikle iş arayanlar için büyük bir imkan olarak görülüyor.
Alım Yapılacak Güvenlik Görevlisi Pozisyonları
İŞKUR'un açıklamasına göre, alınacak personel sayısı ve pozisyonlar şu şekilde dağılmıştır:
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 261 kişi
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1.436 kişi
- Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 9 kişi
- Güvenlik Görevlisi: 1.134 kişi
Bu dağılım, Türkiye genelinde güvenlik hizmetlerinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personel açığını kapatacak şekilde planlanmıştır.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar aşağıda sıralanmıştır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
- Güvenlik görevlisi olarak çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması,