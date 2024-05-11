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İşte başvuru şartları: 81 ilde KPSS şartsız 2840 silahlı, silahsız güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı!

İŞKUR tarafından yapılan bu büyük çaplı alım, iş arayan lise mezunları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Güvenlik sektöründe kariyer yapmayı düşünen veya bu alanda deneyim kazanmak isteyen adaylar için bu, kaçırılmaması gereken bir şans olarak değerlendirilmelidir.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:37 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:38
İşte başvuru şartları: 81 ilde KPSS şartsız 2840 silahlı, silahsız güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın 2.840 güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Bu alım, silahlı ve silahsız pozisyonlar için geçerli olup, en az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, birçok kişinin gündemine oturan bu fırsat, özellikle iş arayanlar için büyük bir imkan olarak görülüyor.

Alım Yapılacak Güvenlik Görevlisi Pozisyonları

İŞKUR'un açıklamasına göre, alınacak personel sayısı ve pozisyonlar şu şekilde dağılmıştır:

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 261 kişi
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1.436 kişi
  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 9 kişi
  • Güvenlik Görevlisi: 1.134 kişi

Bu dağılım, Türkiye genelinde güvenlik hizmetlerinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personel açığını kapatacak şekilde planlanmıştır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
  • Güvenlik görevlisi olarak çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması,

  • Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olması,
  • Sürekli çalışma imkanına sahip olmak,
  • Güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek fiziksel ve mental kapasiteye sahip olmak,
  • İlgili kadro için gerekli olan özel güvenlik kimlik kartına (silahlı veya silahsız) sahip olmak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR üzerinde açılan ilan sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve süreci hakkında daha fazla bilgi, İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilan detaylarında açıkça belirtilmiştir.

Güvenlik görevlisi olmak, toplumda düzen ve güvenliği sağlama noktasında kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, bu pozisyon için yapılan düzenli eğitimler ve sağlanan sertifikalar, kişisel ve mesleki gelişim için önemli fırsatlar sunar.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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