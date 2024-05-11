İşte başvuru şartları: 81 ilde KPSS şartsız 2840 silahlı, silahsız güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın 2.840 güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Bu alım, silahlı ve silahsız pozisyonlar için geçerli olup, en az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, birçok kişinin gündemine oturan bu fırsat, özellikle iş arayanlar için büyük bir imkan olarak görülüyor.