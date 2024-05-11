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81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 174.594 personel alımı yapılıyor! İŞKUR az önce duyurdu: İşte başvuru şartları

İŞKUR'un ilan ettiği personel alımları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, iş gücü piyasasında denge sağlanarak ekonomik kalkınma ve istikrar desteklenmektedir.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:32 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:32
81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 174.594 personel alımı yapılıyor! İŞKUR az önce duyurdu: İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un duyurduğu 174.594 personel alımı Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu alımların hangi alanlarda ve hangi kadrolara yapıldığı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR'un 81 ilde yapacağı personel alımlarında en fazla talep gören kadrolar ve detayları:

İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde yapılan 174,594 personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. En çok talep gören kadrolar arasında beden işçisi (genel) ilk sırayı alırken, toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sağlanacak. Onu, temizlik görevlisi kadrosu takip ediyor; 6,614 kişiye bu alanda iş imkanı sunulacak. Üçüncü sırada ise servis elemanı (garson) kadrosu yer alıyor. Bu kadroda 4,585 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR'un duyurusuna göre, satış elemanı/danışmanı, makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, kasiyer, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi gibi birçok farklı kadroda iş imkanları sunulacak. Bu alımlarla birlikte, Türkiye genelinde istihdam artışı hedeflenirken, iş arayanlar için de önemli fırsatlar doğuyor.

En Çok Alım Yapılan Kadrolar

Beden İşçisi (Genel): Toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sunulacak.

Temizlik Görevlisi: 6,614 kişiye iş fırsatı sağlanacak.

Servis Elemanı (Garson): 4,585 kişilik alımla restoran ve kafelerde çalışacak personel aranıyor.

Satış Elemanı / Danışmanı: 3,415 kişiye iş olanakları sunulacak.

Makineci (Dikiş): 3,284 kişilik alımla tekstil sektöründe çalışacak personel aranıyor.

Kadrolara Başvuru Detayları

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. İlanlara başvurular bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve tercihlerine uygun iş ilanlarını buradan kolayca bulabilirler.

İŞKUR'un yapacağı personel alımları, Türkiye genelinde istihdamı artırmayı ve işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı alımlar, birçok farklı sektörde istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

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