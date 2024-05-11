11-31 Mayıs KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu olan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR duyurdu: İşte başvuru şartları detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yönelik devlet destekli bir kurumdur. İŞKUR, iş arayanların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve çeşitli iş fırsatlarına erişimlerini sağlamak için çeşitli hizmetler sunar. Mayıs ayında, ülke genelinde birçok ilde yapılacak olan personel alımlarıyla ilgili ilanlar İŞKUR tarafından yayınlandı.