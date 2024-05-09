PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

9 Mayıs İŞKUR'dan hastanelere sınavsız işçi alımı başvuru şartları belli oldu! Temizlik görevlisi, hasta danışmanı, ambulans şoförü, sağlık memuru...

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için kritik bir köprü görevi görerek, özellikle sağlık sektöründe personel ve işçi alımında önemli bir rol üstlenmektedir. Hastane personeli alımları, İŞKUR aracılığıyla sunulan çeşitli fırsatlar arasında yer alıyor ve bu alımlar, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamada büyük bir önem taşıyor. İŞKUR’un sağlık sektörüne yönelik iş ilanları, hem tıbbi hem de destek hizmetleri pozisyonları için geniş bir yelpazede fırsatlar sunarak, iş arayanlar için çeşitli kariyer yolları açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:01 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:01
9 Mayıs İŞKUR’dan hastanelere sınavsız işçi alımı başvuru şartları belli oldu! Temizlik görevlisi, hasta danışmanı, ambulans şoförü, sağlık memuru...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, Türkiye genelindeki hastaneler için yoğun bir personel ve işçi alım kampanyası başlattı. Sağlık sektörüne yönelik bu geniş çaplı işe alım süreci, ülke genelindeki birçok ilde uygulanmakta olup, adaylardan ikamet şartı aranmamaktadır. Hastane personeli alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen veya mevcut kariyerlerine yeni bir yön vermek isteyen profesyoneller için büyük bir fırsat sunuyor.

Personel ve İşçi Alımı Yapılan Kadrolar

İŞKUR üzerinden hastanelere yapılan personel ve işçi alımlarında birçok farklı kadro yer alıyor. Bu kadrolar arasında şunlar bulunuyor:

Temizlik Görevlisi

Temizlik görevlileri, hastanelerin hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Bu pozisyon, titizlik ve dikkat gerektirir.

Hemşire ve Hemşire Yardımcısı

Hemşireler ve hemşire yardımcıları, hastaların bakımında ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynar. Bu kadro, sağlık alanında tecrübesi olanlar için idealdir.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ve Hasta Danışmanı

Hasta kabul-kayıt görevlileri ve hasta danışmanları, hastaların giriş işlemlerini yapar ve onlara rehberlik eder. İletişim becerileri bu pozisyonlar için önemlidir.

Acil Tıp Teknisyeni ve Ambulans Şoförü

Acil tıp teknisyenleri ve ambulans şoförleri, acil durumlarda hastalara ilk müdahaleyi yapar ve onları hastaneye ulaştırır. Bu kadrolar, acil tıp alanında deneyim gerektirir.

Beden İşçisi (Genel) ve Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Beden işçileri, hastanelerin çeşitli alanlarında yardımcı işler yapar. Çağrı merkezi müşteri temsilcileri ise hasta ve yakınlarına telefonla destek verir.

Sağlık Memuru ve Aşçı Yardımcısı

Sağlık memurları, hastanelerde sağlık hizmeti sunar. Aşçı yardımcıları ise hastane mutfaklarında çalışır ve yemek hazırlıklarında destek sağlar.

Hastane Hizmetlisi ve Klinik Destek Elemanı

Hastane hizmetlileri, hastanelerde genel hizmetleri sağlar. Klinik destek elemanları ise tıbbi işlemlerde ve hasta bakımında yardımcı olur.

Hasta Bakıcısı ve Hasta Karşılama-Yönlendirme Görevlisi

Hasta bakıcıları, hastaların günlük ihtiyaçlarına yardımcı olur. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri ise hastaların giriş ve çıkışlarında yardımcı olur.

İlanlara Başvuracak Adaylar İçin Genel Şartlar

Hastanelere personel ve işçi alımlarına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında şunlar bulunur:

- Sağlık: Adayların hastane ortamında çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır.

- Vatandaşlık: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor

- Kayıt: Adayların Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması gerekmektedir.

- Engel Durumu: Adayların başvuru yapacakları görevi yapmalarına engel herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmamalıdır.

- İkili İlişkiler: Adayların hastalarla ikili ilişkilerinin iyi olması gerekmektedir.

- Süreklilik: Adayların sürekli çalışabilecek durumda olması gerekmektedir.

- Görev Yeterliliği: Adayların başvuru yapacakları kadronun gerektirdiği görevleri eksiksiz şekilde yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve İş İlanlarına Ulaşma Adımları

İŞKUR üzerinden ilan edilen kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar, belirli adımları takip etmelidir. Bu adımlar şunlardır:

Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden iş arayan kısmından giriş yapmalıdır. Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" butonuna tıklanmalıdır.

İş arama sayfasında "İşyeri Unvanı" kısmına "Hastane" yazıp "Ara" butonuna tıklanmalıdır. Diğer ilanlar için ise "Sağlık" yazılıp "Ara" butonuna tıklanmalıdır.

Hastane Personel İlanlarına Kimler Başvurabilir?

Hastane personel ilanlarına, İŞKUR'a kayıtlı olan ve başvuru şartlarını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Yapmanın Avantajları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak, güvenilir ve resmi bir süreç sunar. Ayrıca, çeşitli ilanlara tek bir platform üzerinden ulaşma imkanı sağlar.

Hastane Personel Alım İlanlarını Nerede Bulabilirim?

Hastane personel alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden bulunabilir.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Başvuru süreci, İŞKUR'a kayıt olmayı, iş ilanlarını aramayı ve uygun pozisyonlara başvurmayı içerir. Adaylar, bu adımları takip ederek başvuru yapabilir.

İlanlara Başvurmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyim?

İlanlara başvurmadan önce, pozisyonun gerekliliklerini ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemelisiniz. Ayrıca, başvurunun son tarihine de dikkat etmelisiniz.

İŞKUR'dan Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı İlanları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA