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2024 öğretmen atama kontenjanları! Türkçe, beden eğitimi, okul öncesi, resim öğretmenliği KPSS atama puanları nasıl? Branş dağılımı, sıralamalar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Tekin, pazartesi günü yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili detayları paylaştı. Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği bu açıklama, atama sürecine ilişkin heyecanı artırdı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 13:50 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 13:50
2024 öğretmen atama kontenjanları! Türkçe, beden eğitimi, okul öncesi, resim öğretmenliği KPSS atama puanları nasıl? Branş dağılımı, sıralamalar...

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Öğretmen adayları tarafından merakla beklenen 2024 öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sürecine ilişkin adayların kafasındaki en büyük soruları yanıtladı. Adayların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve heyecanla takip edilen açıklamada, bu yıl ne kadar atama yapılacağı ve branş dağılımı konularına açıklık getirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK"

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."


Kendilerine verdiği değer için şükranlarını sunan öğretmenlere Tekin, "Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı hakkında görüşlerini ileten öğretmenler de mevcut konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu kaydetti.

ATAMA PUANLARI NASIL OLACAK?

Bakan Yusuf Tekin, canlı yayında öğretmen ataması hakkında konuştu:

"1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak."

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