2024 öğretmen atama kontenjanları! Türkçe, beden eğitimi, okul öncesi, resim öğretmenliği KPSS atama puanları nasıl? Branş dağılımı, sıralamalar...

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.