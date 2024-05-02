İŞKUR’da Mayıs ayında hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başvurusu başladı! Temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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Türkiye genelinde sağlık sektörüne taze kan! İŞKUR, çeşitli hastanelere toplamda binlerce sağlık personeli, sekreter, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, bu alımlar ne anlama geliyor ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Hastanelerdeki bu geniş çaplı personel alımında, sağlık personelleri başta olmak üzere, sekreter, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanları bulunuyor. Sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayanlar için büyük bir kapı aralanıyor.