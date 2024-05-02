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İŞKUR'da Mayıs ayında hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başvurusu başladı! Temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Türkiye genelindeki sağlık sektörü, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda, çeşitli hastanelere yapılan yatırımların bir parçası olarak binlerce sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve halka daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilecek. Peki temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:18 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:18
İŞKUR’da Mayıs ayında hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başvurusu başladı! Temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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Türkiye genelinde sağlık sektörüne taze kan! İŞKUR, çeşitli hastanelere toplamda binlerce sağlık personeli, sekreter, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, bu alımlar ne anlama geliyor ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Hastanelerdeki bu geniş çaplı personel alımında, sağlık personelleri başta olmak üzere, sekreter, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanları bulunuyor. Sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayanlar için büyük bir kapı aralanıyor.

Hastanelere Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuracak adayların İŞKUR kayıtlı işsizler arasından seçileceği, ilgili eğitim düzeyine ve bazı pozisyonlar için gerekli sertifikalara sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, adayların sağlık durumlarının bu işler için uygun olması zorunlu.

Hastanelere Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Hastanelerde temizlik, güvenlik, sekreter ve sağlık personeli gibi çeşitli pozisyonlara alım yapmak için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurular yapılabilir. İŞKUR'un e-Şube sistemi, iş arayanların boş pozisyonları kolayca bulmalarını ve online olarak başvuru yapmalarını sağlar. İşte adım adım İŞKUR üzerinden hastane pozisyonlarına nasıl başvurulacağına dair bir rehber:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

  • İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  • Eğer daha önce kaydınız yoksa, "İş Arayan" olarak yeni bir hesap oluşturun. Bunun için TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgiler gerekebilir.

2. Giriş Yapma

  • İŞKUR e-Şube hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

3. İş Arama

  • Sistemde oturum açtıktan sonra, ana sayfada yer alan "İş Arama" sekmesine tıklayın.
  • Açılan sayfada, arama kriterlerini belirleyin. İş alanı olarak "Temizlik", "Güvenlik", "Sekreter" veya "Sağlıkçı" gibi uygun kategorileri seçebilirsiniz.
  • "Çalışma Yeri" olarak hastanelerin bulunduğu il veya ilçeyi seçin.

4. Başvuru Yapma

  • Arama sonuçlarından ilginizi çeken pozisyonlara tıklayın. Her ilanın yanında başvuru için gerekli nitelikler ve diğer detaylar yer alır.
  • Başvuru koşullarını karşılıyorsanız, ilana tıkladıktan sonra çıkan "Başvuru Yap" butonuna basın.

5. Başvuru Takibi

  • Başvurularınızı "Başvurularım" sekmesinden takip edebilirsiniz. Bu sekmede, başvurduğunuz pozisyonlar ve başvurunuzun durumu hakkında bilgiler yer alır.

6. İş Görüşmesi ve Sonuçları

  • Başvurunuz kabul edildiğinde, işveren sizi iş görüşmesi için çağırabilir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları genellikle sistem üzerinden ya da e-posta yoluyla bildirilir.

Hastanelere hasta kabul kayıt görevlisi alımı için TIKLAYINIZ

Hastanelere temizlik görevlisi alımı için TIKLAYINIZ

Hastanelere güvenlik, sekreter, sağlıkçı alımı için TIKLAYINIZ

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