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İŞKUR başvuru ekranı: 18-52 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Sağlık sektörü, toplumun temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir ve bu alanda çalışmak, insanların hayatlarını doğrudan etkileyerek büyük bir memnuniyet ve kişisel başarı hissi sunar. İŞKUR tarafından yapılan son duyuru, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için yeni kapılar aralıyor. Çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına yapılacak personel alımları, bu dinamik sektörde çalışma fırsatı arayanlar için heyecan verici bir gelişme. Peki sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:25 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:38
İŞKUR başvuru ekranı: 18-52 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kapılar aralanıyor! İŞKUR'un duyurusuyla birlikte, farklı hastane ve sağlık kurumlarında görev alacak personel alımları başladı. Bu fırsatı kaçırmayın! Başvuru şartları ve detayları haberimizde sizi bekliyor. Hayalinizdeki sağlık kariyerine adım atmak için doğru zaman geldi. İhtiyacınız olan tüm bilgiler burada!

KPSS Şartı Yok! Genel Başvuru Şartları

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi pozisyonu için adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Genel başvuru şartları ise şöyle:

En az ilköğretim mezunu (İlana göre farklılık gösterebilir)

18 yaşını tamamlamış

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen

İletişim ve planlama becerileri gelişmiş

Hizmet ve çözüm odaklı

Ekip çalışmasına yatkın

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim

MS Office programlarına hakim

Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan

Giyimine özen gösteren, güler yüzlü

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

Hasta Kayıt Görevlisi Alımı Online Başvuru İmkanı

Başvuruların online olarak yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyenler en yakın İŞKUR şubesine giderek veya İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve son başvuru tarihleri için İŞKUR'un resmi web sitesi takip edilmelidir.

İŞKUR'un duyurusuna göre, çeşitli illerde Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için yapılan alımların tarih ve referans numaraları aşağıdaki gibidir:

İstanbul

  • 24.05.2024 - Ref. No: 00008179705
  • 27.05.2024 - Ref. No: 00008247396
  • 28.05.2024 - Ref. No: 00008246751
  • 01.07.2024 - Ref. No: 00008194285

Kocaeli

  • 24.05.2024 - Ref. No: 00008236379
  • 16.06.2024 - Ref. No: 00008156197
  • 23.06.2024 - Ref. No: 00008235758

İzmir

  • 15.06.2024 - Ref. No: 00008215596

Bursa

  • 25.05.2024 - Ref. No: 00008242401

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