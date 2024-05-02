İŞKUR başvuru ekranı: 18-52 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kapılar aralanıyor! İŞKUR'un duyurusuyla birlikte, farklı hastane ve sağlık kurumlarında görev alacak personel alımları başladı. Bu fırsatı kaçırmayın! Başvuru şartları ve detayları haberimizde sizi bekliyor. Hayalinizdeki sağlık kariyerine adım atmak için doğru zaman geldi. İhtiyacınız olan tüm bilgiler burada!