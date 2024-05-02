İŞKUR başvuru ekranı: 18-52 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

MS Office programlarına hakim
Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan
Giyimine özen gösteren, güler yüzlü
Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek
Hasta Kayıt Görevlisi Alımı Online Başvuru İmkanı
Başvuruların online olarak yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyenler en yakın İŞKUR şubesine giderek veya İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve son başvuru tarihleri için İŞKUR'un resmi web sitesi takip edilmelidir.
İŞKUR'un duyurusuna göre, çeşitli illerde Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için yapılan alımların tarih ve referans numaraları aşağıdaki gibidir:
İstanbul
- 24.05.2024 - Ref. No: 00008179705
- 27.05.2024 - Ref. No: 00008247396
- 28.05.2024 - Ref. No: 00008246751
- 01.07.2024 - Ref. No: 00008194285
Kocaeli
- 24.05.2024 - Ref. No: 00008236379
- 16.06.2024 - Ref. No: 00008156197
- 23.06.2024 - Ref. No: 00008235758
İzmir
- 15.06.2024 - Ref. No: 00008215596
Bursa
- 25.05.2024 - Ref. No: 00008242401
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