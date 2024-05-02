SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2-31 Mayıs deneyimli deneyimsiz silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve yeni ilanlar belli oldu

Güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için İŞKUR tarafından açıklanan yeni fırsatlar, sektöre giriş için mükemmel bir kapı aralıyor. Özel sektörde gerçekleştirilecek güvenlik görevlisi alımları, KPSS puanı gerektirmeksizin, geniş bir istihdam alanı sunuyor. Bu alımlar, iş arayanlara daha esnek ve ulaşılabilir iş olanakları sağlayarak, güvenlik sektöründe istihdamı artırmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:24 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:24
2-31 Mayıs deneyimli deneyimsiz silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve yeni ilanlar belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güvenlik görevlisi alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Ancak adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un duyurusuyla başlayan güvenlik görevlisi alımlarına yoğun ilgi var! Başvurular hızla devam ediyor ve kontenjanlar dolmaya başlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, başvurunuzu zamanında yapın ve iş hayatına adım atın!

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları

TC vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

Sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az lise mezunu olmak

Güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alım Detayları ve Kontenjanlar

Toplamda 1003 güvenlik görevlisi, 251 silahlı güvenlik görevlisi ve 1567 silahsız güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru süreleri ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Başvuruları kaçırmamak için İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünü düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruları yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandığında, sizinle iletişime geçilecek. Başvuru sırasında ilanlardaki özel şartları dikkatlice okumanız önemlidir. Bu fırsatı kaçırmayın, iş hayatına güvenlik görevlisi olarak adım atın!

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Alımı Başvuru İçin Tıklayınız

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Alım Başvuru İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA