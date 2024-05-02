2-31 Mayıs deneyimli deneyimsiz silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve yeni ilanlar belli oldu

Güvenlik görevlisi alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Ancak adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un duyurusuyla başlayan güvenlik görevlisi alımlarına yoğun ilgi var! Başvurular hızla devam ediyor ve kontenjanlar dolmaya başlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, başvurunuzu zamanında yapın ve iş hayatına adım atın!