2-31 Mayıs deneyimli deneyimsiz silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve yeni ilanlar belli oldu

Güvenlik görevlisi alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Ancak adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un duyurusuyla başlayan güvenlik görevlisi alımlarına yoğun ilgi var! Başvurular hızla devam ediyor ve kontenjanlar dolmaya başlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, başvurunuzu zamanında yapın ve iş hayatına adım atın!
Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları
TC vatandaşı olmak
En az 18 yaşında olmak
Sağlık sorunu bulunmamak
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
En az lise mezunu olmak
Güvenlik kimlik kartına sahip olmak
Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alım Detayları ve Kontenjanlar
Toplamda 1003 güvenlik görevlisi, 251 silahlı güvenlik görevlisi ve 1567 silahsız güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru süreleri ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Başvuruları kaçırmamak için İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünü düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.