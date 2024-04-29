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KPSS şartsız belediye ve şirketlerine binlerce personel ve işçi alımı (sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli) İşte başvuru şartları detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Belediye Şirketlerinde geniş çaplı personel alımları gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu kapsamlı personel alımı, Türkiye genelindeki birçok kurumu kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, farklı beceri ve deneyim seviyelerine hitap eden iş pozisyonları içermektedir. İşte KPSS şartsız belediye ve şirketlerine binlerce sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli alımı detayları...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:16 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:16
KPSS şartsız belediye ve şirketlerine binlerce personel ve işçi alımı sekreter, güvenlik, işçi, temizlik, muhasebe, büro personeli İşte başvuru şartları detayları

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, Türkiye genelinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları için çok sayıda personel alımı ilanı yayımlandı. Farklı nitelik ve deneyimlere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları sunan bu ilanlar, iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuracak adayların, ilanda belirtilen özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili pozisyon için gerekli eğitim düzeyine sahip olmak ve belirli yaş sınırları içerisinde bulunmak yer alıyor. Ayrıca, bazı pozisyonlar için özel sertifika veya deneyim şartları da aranabilmektedir.

İŞKUR Personel Ve İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İş arayan vatandaşların dikkatine! Aşağıda listelenen genel şartları taşımanız, bu pozisyonlar için başvuruda bulunmanız için gereklidir:

Türk Vatandaşı Olmak

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

Cezai Sorumluluk Taşımamak: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

Askerlikle İlişiği Olmamak: Erkek adaylar için, askerlik durumunun uygun olması gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Pozisyona Özel Diğer Şartlar: Her kadro için aranan özel şartları taşımak.

İŞKUR Personel Ve İşçi Alımı Açık Pozisyonlar

Kurumlar, geniş bir yelpazede çeşitli pozisyonlar için personel arayışını sürdürmektedir. İşte bazı öne çıkan kadrolar:

Sekreter

Muhasabeci

Kaynakçı

Avukat

Mimar

İnşaat Ustası

Laborant Veteriner

Fotografçı

Diğer Sağlık Personeli

Beden İşçisi

Büro İşçisi

Temizlik Görevlisi

Hukuk Müşaviri

Bekçi

Şoför ve Makam Şoförü

Muhasebe Uzmanı

Arşiv Personeli

Elektrikçi

Güvenlik Görevlisi

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılmaktadır. İlgili ilanlara ulaşmak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edin, açık pozisyonları inceleyin ve online başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayın.

Yeni iş fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kapı aralanmış bulunuyor. Uygun şartları taşıyan herkesin bu fırsatları değerlendirmesi, kariyer yolunda önemli bir adım olabilir. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adayların bu süreçte dikkatli ve özenli davranmaları önerilir.

Kurum Dışı İşçi Alım İlanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) 30.04.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024




Bursa Tarım Hayvancılık Peyzaj Çevre İnş. San. Tic. A.Ş. (TARIMAŞ) 30.04.2024

Eskişehir Ticaret Borsası 01.05.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2024

Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. 02.05.2024

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 31.05.2024

Ordu Orkent İnşaat İmar San ve Tic A.Ş. 30.04.2024



Kayseri Kay-Tur Eğit Tic A.Ş-05.05.2024

İstanbul Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 03.05.2024

Çerikli Belediyesi Personel Lmtd. Şti.16.04.2024

Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 26.04.2024

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 26.04.2024

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 30.04.2024

Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 16.05.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024



Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 10.05.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.05.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 05.05.2024

Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 31.05.2024

Ordu Ortur Turizm ve Otelcilik San. ve Tic. A.Ş. 18.05.2024

Eskişehir Belkent A.Ş. 30.04.2024

Eskişehir Kentaş Top. Taş. San. ve Tic. Ltd . Şti. 30.04.2024



İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 22.05.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş.18.05.2024

Samsun Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 03.05.2024

Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 13.05.2024



Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 02.05.2024

Bursa Yenişehir Ekmek San. ve Tic. YESAŞ 29.04.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 22.05.2024

Afyonkarahisar Hocalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.04.2024

Samsun Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 03.05.2024 (1)

Kırıkkale Bahşılı Bld. Personel Ltd. Şti. 27.04.2024


Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş. 27.04.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 29.04.2024

Adana Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.04.2024

İzmir Seferihisar Jeotermal Turz. İnş. Tem. Öz. Eğ. Hizm. Uls. Taş. En. Tar. Ür. Hayv. San. Tic. A.Ş. 28.04.2024

Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 27.04.2024

Denizli Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.04.2024.



Denizli Tavbel Çevre Temizlik Organizasyon İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.04.2024

Isprata Güneykent Belediyesi Gülkent Tic.Ltd.Şti 30.04.2024

Yalova Tavşanlı Belediyesi Personel Limited Şirketi 29.04.2024

Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi 29.04.2024

Eskişehir Belkent A.Ş. 30.04.2024 (1)

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. 08.05.2024

Eskişehir Belkent A.Ş. 30.04.2024 (2)

İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.04.2024

İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 01.05.2024

Afyonkarahisar Döğer MİB Turizm. Taşm. Temiz. Akaryakıt ve İnş. San. Tic.Ltd. Şti. 29.04.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 02.05.2024

Muğla Fethiye Belediye Hizm Tur ve Tic AŞ 29.04.2024

Samsun Terme İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. 29.04.2024

İstanbul Şile Belediyesi Mercan Köşk A.Ş.

Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti. 28.04.2024

Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Pet. En. Dem. Çel. Eml. Müş. Eği. Hiz. Gıd. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.04.2024

İŞKUR'dan Belediye ve Şirketlerine Personel Ve İşçi Alımı Başvurusu İçin Tıklayınız

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