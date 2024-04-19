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İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı başvuru ekranı 2024! Şartlar ve kadrolar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 1512 olmak üzere toplamda 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. Bu önemli duyuru, pek çok kişinin istihdam beklentilerini karşılayacak nitelikte. Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 08:00 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:37
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı başvuru ekranı 2024! Şartlar ve kadrolar!

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İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı için ilanı Resmi Gazete'de yayımladı. Bu ilan, iş arayan binlerce kişi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak yeni bir adımı temsil ediyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adayların, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan'daki sözlü sınava e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Yerlikaya, sınavların 27 Mayıs-11 Haziran'da bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK?

Merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamının üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacağını aktaran Yerlikaya, sınav ilanının Resmi Gazete ile bakanlığın ve valiliklerin internet sayfalarından yayınlandığını belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

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