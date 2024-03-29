Vasıflı, Vasıfsız, Deneyimli, Deneyimsiz Herkes İçin İş Fırsatı! İŞKUR’dan 134.452 Kişilik Alım

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN
KAMU İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN
Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 28708
Temizlik Görevlisi 4686
Satış Elemanı / Danışmanı 3384
Servis Elemanı (Garson) 2592
Konfeksiyon İşçisi 2188
Makineci (Dikiş) 2036
Ambar/Depo Görevlisi 1946
Paketleme İşçisi 1893
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1629
Ön Muhasebeci 1616
Kasiyer 1480
Büro Memuru (Genel) 1382
Depo İşçisi (Elleçleme) 1366
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 1364
Şoför-Yük Taşıma 1349
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1333
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1302
Market Elemanı 1279
Forklift Operatörü 1156
Reyon Görevlisi 1153
Bulaşıkçı (Stevard) 1000
Elektrikçi (Genel) 950
Aşçı 869
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 861
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 815
Güvenlik Görevlisi 761
Kalite Kontrolcü 722
Mutfak Görevlisi 715
Mekanik Bakım Onarımcısı 662
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 652
Sevkiyat Görevlisi 642
Metal Mamuller Montaj İşçisi 627
Kaynakçı 624
Beden İşçisi (Temizlik) 587
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 586
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 578
CNC Torna Tezgahı Operatörü 573
Aşçı Yardımcısı 558
Hemşire 551
Kamyon Şoförü 543
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 535
Elektrik Teknisyeni 507
Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) 489
Servis Komisi 480