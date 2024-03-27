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Vasıflı, Vasıfsız, Deneyimli, Deneyimsiz Herkes İçin İş İmkanı! İŞKUR'dan 133.580 Kişilik Alım

Mart ayında İŞKUR'dan müthiş bir haber geldi! Kamu ve özel sektörde toplam 133.580 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu ilanlar, Türkiye'nin her köşesinden iş arayanlar için yeni umutlar doğuruyor. Farklı meslek gruplarından ve beceri seviyelerinden adaylara hitap eden bu geniş yelpazede, siz de aradığınız işi bulabilirsiniz! Hemen İŞKUR'un web sitesine gidin ve size uygun iş ilanlarını keşfedin!

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:53 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:55
Vasıflı, Vasıfsız, Deneyimli, Deneyimsiz Herkes İçin İş İmkanı! İŞKUR’dan 133.580 Kişilik Alım

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Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki açık pozisyonları doldurmak üzere duyurulan 133.580 kişilik devasa iş ilanı paketi, iş arayanlar için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu girişim, Türkiye genelindeki iş arayanlara yeni umutlar sunmakta ve çeşitli meslek alanlarından bireyler için kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. İŞKUR'un web sitesinde yer alan "İş Arayan" bölümündeki "Aktif İş İlanları" sayfası, adayların aradıkları işi kolayca ve hızla bulabilmeleri için tasarlanmış bir araçtır. Bu platform, geniş kapsamlı iş ilanları ile herkesin yetenek ve ilgi alanlarına uygun pozisyonlara erişimini sağlıyor.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR İş İlanları

İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:

Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.

Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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Meslek Açık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel) 28708

Temizlik Görevlisi 4686

Satış Elemanı / Danışmanı 3384

Servis Elemanı (Garson) 2592

Konfeksiyon İşçisi 2188

Makineci (Dikiş) 2036

Ambar/Depo Görevlisi 1946

Paketleme İşçisi 1893

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1629

Ön Muhasebeci 1616

Kasiyer 1480

Büro Memuru (Genel) 1382

Depo İşçisi (Elleçleme) 1366

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 1364

Şoför-Yük Taşıma 1349

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1333

Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1302

Market Elemanı 1279

Forklift Operatörü 1156

Reyon Görevlisi 1153

Bulaşıkçı (Stevard) 1000

Elektrikçi (Genel) 950

Aşçı 869

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 861

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 815

Güvenlik Görevlisi 761

Kalite Kontrolcü 722

Mutfak Görevlisi 715

Mekanik Bakım Onarımcısı 662

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 652

Sevkiyat Görevlisi 642

Metal Mamuller Montaj İşçisi 627

Kaynakçı 624

Beden İşçisi (Temizlik) 587

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 586

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 578

CNC Torna Tezgahı Operatörü 573

Aşçı Yardımcısı 558

Hemşire 551

Kamyon Şoförü 543

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 535

Elektrik Teknisyeni 507

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) 489

Servis Komisi 480

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