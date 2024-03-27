SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

PTT PERSONEL ALIMI || KPSS şartsız PTT 10.000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Gişe görevlisi, uzman, postacı, büro memuru, tekniker...

Son dönemde, Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından biri olan PTT'nin personel alımı ile ilgili iddialar, birçok vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Özellikle 2024 yılında yapılacağı söylenen 10 bin kişilik personel alımı, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 15:11 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:11
PTT PERSONEL ALIMI || KPSS şartsız PTT 10.000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Gişe görevlisi, uzman, postacı, büro memuru, tekniker...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin personel alımı ile ilgili iddiaları gündemde sıkça yer alıyor. Özellikle 2024 yılı içerisinde tamamlanacağı iddia edilen 10 bin kişilik personel alımı, birçok vatandaşın merak konusu haline geldi. Ancak, bu iddiaların ne kadarı gerçek, ne kadarı spekülasyon, ve PTT'nin resmi bir duyurusu var mı? İşte, detaylar...

PTT KPSS ŞARTSIZ 10 BİN PERSONEL ALIMI DOĞRU MU?

PTT'nin resmi internet sitesinde yapılan incelemeler sonucunda, şu ana kadar herhangi bir duyuru ya da bilgiye göre 10 bin personel alımıyla ilgili herhangi bir detayın yer almadığı görülmektedir. Dolayısıyla PTT'nin personel alımı iddialarının doğruluğu, resmi internet sitesindeki duyuruların takibiyle ortaya çıkacaktır.

Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

PTT YAZILI SINAV KONULARI

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

2018 YILINDA YAPILAN ALIMLAR VE POZİSYONLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

  1. Avukat
  2. Mimar
  3. Mühendis
  4. PTT Uzman Yardımcısı
  5. PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
  6. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
  7. PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
  8. Tekniker
  9. Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
  10. Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
  11. Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
  12. Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
  13. Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de Çalışan Firma Elemanı)
  14. Gişe ve Büro Görevlisi
  15. Postacı
  16. Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı)

2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu! Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu! Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı
2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu! Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı
3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak?3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak?
3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
Vakıf Katılım
Fatih’te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti! Dışişleri’nden açıklama: Saldırganlar bir an önce adalet karışına çıkmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Moskova’daki saldırıyı bilen ABD’den Fransa uyarısı! Büyükelçilik adres verip uyardı: Beyaz Saray’ın DEAŞ oyununda ikinci adres Paris mi?
Pep Guardiola’nın prensi Galatasaray’a geliyor! Erden Timur’dan büyük bomba
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup! Deprem gerçeğine dikkat çekti: Söz veriyorum!
Sözde bağımsız özde fondaş! ABD fonuyla algı operasyonları yapan Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın aldığı para 50 milyonu aştı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama! İşte Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...
SON DAKİKA