SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun! Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI

Türkiye genelinde iş arayanların yoğun ilgi gösterdiği konulardan biri de bekçi pozisyonlarıdır. Özellikle özel sektördeki inşaat bekçiliği, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR, bu alanda iş arayanlara yönelik bir dizi kolaylık sağlayarak, iş ve işveren buluşmasını kolaylaştırıyor. KPSS gerektirmeyen ve mülakat yapılmayan başvuru süreci, birçok aday için cazip hale gelmiştir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:10 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:10
Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun! Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, Türkiye çapında iş arayanlarla boş pozisyonları buluşturmak için çeşitli hizmetler sunar. Bekçi iş ilanları da bu hizmetlerin bir parçasıdır. İŞKUR, bekçi işi arayanlara güzel haberler verdi. Türkiye'de, KPSS ve mülakat olmadan bekçi işleri var. İşe başvurmak isteyenler, gerekli bilgileri ve koşulları haberimizden detaylı olarak öğrenebilirler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları duyuruldu. Adayların, belirtilen genel koşulları karşılaması lazım. Bekçilik için şu özel koşullar var:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Sağlık probleminin olmaması

  • Akıl sağlığının yerinde olması
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Ayakta ve vardiyalı çalışabilir olmak

Adayların, bu koşulları karşılaması bekleniyor. Koşullara uygun olanlar, İŞKUR üzerinden başvurabilirler.

BEKÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, online yapılacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'a giriş yaparak iş ilanlarını görebilirler. İlanların son başvuru tarihleri farklı olabilir. Bu yüzden, adayların hem koşulları hem de son tarihleri dikkatle incelemesi önemli.

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

2.000 kişilik lise mezunu memur alımı
Nisan ayı hastanelere personel alımı başladı!
Temizlik Görevlisi Kadrosuna 4544 Personel Alımı Yapılacak

İnşaat/İşyeri Bekçisi Alım İlanları İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti
Vakıf Katılım
Sözde bağımsız özde fondaş! ABD fonuyla algı operasyonları yapan Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın aldığı para 50 milyonu aştı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün! Parti liderleri nerede oy kullanacak?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart’ta gerçek belediyecilikten sağlam İstanbul’dan yana olun
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde
Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
SON DAKİKA