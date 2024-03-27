Nisan ayı hastanelere personel alımı duyurusu: İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları açıklandı

İş arayan birçok kişi için sağlık sektörü özellikle de hastane iş ilanları büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Son dönemde yapılan haberler, özellikle hasta ve yaşlı bakımı pozisyonları için hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının işe alım süreçlerini hızlandırdığını göstermektedir. Bu alanda çalışmak isteyen adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya mülakat gibi süreçlerden geçmek zorunda olmaksızın, belirlenen bazı temel koşulları yerine getirmeleri yeterli olmaktadır. İşte Nisan ayı hastanelere personel alımı detayları.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!
İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle:
- 18 yaşından büyük olmak
- Kamu haklarından yasaklı olmamak
- Sağlık sorunu olmamak
- Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
- En az ilkokul mezunu olmak
- Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak
Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.
NASIL BAŞVURULUR?
Başvuracaklar için yöntemler belli. İŞKUR'un online sitesinden veya doğrudan şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edilirse, işverenler sizinle iletişime geçecek. Özel sektör alımları olduğu için KPSS puanı aranmayacak. Adayların belirtilen şartları karşılaması yeterli. Güncel ilanları görmek için İŞKUR Açık İş İlanları sayfasından hasta ve refakatçi alımlarını takip edin.