Nisan ayı hastanelere personel alımı duyurusu: İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları açıklandı

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İş arayan birçok kişi için sağlık sektörü özellikle de hastane iş ilanları büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Son dönemde yapılan haberler, özellikle hasta ve yaşlı bakımı pozisyonları için hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının işe alım süreçlerini hızlandırdığını göstermektedir. Bu alanda çalışmak isteyen adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya mülakat gibi süreçlerden geçmek zorunda olmaksızın, belirlenen bazı temel koşulları yerine getirmeleri yeterli olmaktadır. İşte Nisan ayı hastanelere personel alımı detayları.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI! İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle: 18 yaşından büyük olmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.