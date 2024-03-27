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Nisan ayı hastanelere personel alımı duyurusu: İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye'deki hastaneler, toplumun sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek adına kadrolarını güçlendiriyor. Son dönemdeki gelişmelere göre, özellikle hasta ve yaşlı bakımı konusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere yeni işe alım süreçleri başlatıldı. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlar, bu alanda çalışmak isteyen adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Öne çıkan yönlerden biri ise, bu pozisyonlar için KPSS veya mülakat gibi süreçlerin gerekmemesi, bu sayede işe alım sürecinin daha hızlı ve kolay ilerlemesi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:22
Nisan ayı hastanelere personel alımı duyurusu: İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları açıklandı

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İş arayan birçok kişi için sağlık sektörü özellikle de hastane iş ilanları büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Son dönemde yapılan haberler, özellikle hasta ve yaşlı bakımı pozisyonları için hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının işe alım süreçlerini hızlandırdığını göstermektedir. Bu alanda çalışmak isteyen adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya mülakat gibi süreçlerden geçmek zorunda olmaksızın, belirlenen bazı temel koşulları yerine getirmeleri yeterli olmaktadır. İşte Nisan ayı hastanelere personel alımı detayları.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle:

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak
  • Sağlık sorunu olmamak
  • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak

Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuracaklar için yöntemler belli. İŞKUR'un online sitesinden veya doğrudan şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edilirse, işverenler sizinle iletişime geçecek. Özel sektör alımları olduğu için KPSS puanı aranmayacak. Adayların belirtilen şartları karşılaması yeterli. Güncel ilanları görmek için İŞKUR Açık İş İlanları sayfasından hasta ve refakatçi alımlarını takip edin.

Özel sektör iş ilanları için KPSS puanı gerekmiyor. Adayların sadece belirlenen genel ve özel şartları sağlaması yeterli olacak. En güncel iş ilanlarını ve hasta ile refakatçi alımlarını İŞKUR'un Açık İş İlanları bölümünden takip edebilirsiniz.

İşe alım süreci, başvuruların İŞKUR üzerinden alınmasıyla başlar. Adaylar, online olarak veya doğrudan İŞKUR şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Başvurular incelendikten sonra, uygun görülen adaylarla işverenler iletişime geçecek.

KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı ilanları için tıklayınız

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