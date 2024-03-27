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B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! 24 Nisan'a kadar başvurular alınacak

Ehliyeti olan ve kamu işlerine girmek isteyen arkadaşlar, sizin için güzel bir haberimiz var. Son duyuruya göre, B sınıfı ehliyetiniz varsa, artık başvurularınızı internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu fırsat 24 Nisan'a kadar sürecek, koşullar net!

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 15:07 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:07
B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! 24 Nisan’a kadar başvurular alınacak

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İŞKUR, kamu işlerine her gün yeni bir iş ekliyor. En son haberimize göre, İŞKUR'dan şoför alımı için online başvuru başladı.

Eğer ehliyetiniz varsa ve kamuda şoför olarak çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanında, gereken koşullar ve başvuru için son gün açıklandı. İşe alımlar sadece internet üzerinden yapılacak ve detaylar şöyle:

Başvuru yapacak adayların, belirlenen belgelere ve özelliklere sahip olmaları lazım. Bu koşulları karşılayanlar, başvurularını internet üzerinden yapabilirler. İŞKUR'daki bu online iş başvurusunda, KPSS puanı şartı aranmayacak. Kalıcı bir iş için yapılan bu alımda, adayların belirtilen koşulları karşılaması gerekiyor.

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Bu ilan, ehliyeti olan ve kamuda çalışmak isteyen herkes için büyük bir fırsat. İnternet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

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