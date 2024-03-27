B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! 24 Nisan’a kadar başvurular alınacak

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İŞKUR, kamu işlerine her gün yeni bir iş ekliyor. En son haberimize göre, İŞKUR'dan şoför alımı için online başvuru başladı.

Eğer ehliyetiniz varsa ve kamuda şoför olarak çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanında, gereken koşullar ve başvuru için son gün açıklandı. İşe alımlar sadece internet üzerinden yapılacak ve detaylar şöyle: