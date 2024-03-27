SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

Türkiye'de istihdamı artırmak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı branşlarda gerçekleştirilen 8 bin personel alımı heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın merakla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı ise büyük bir önem taşıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:46 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin istihdam alanında önemli adımlar atan kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında büyük çaplı bir personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Farklı branşlarda yapılacak olan bu alım, binlerce iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat oluşturuyor. Adaylar, başvuruların ardından sonuç duyurusunu heyecanla bekliyorlar.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlıkça 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alındı.

Alıma ilişkin sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması gelmedi fakt nisan ayı başında duyurulması bekleniyor.

Branş dağılımı:

Personel alımı; destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımına dair yayımlanan kılavuzda değerlendirme aşamasına yer verildi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.



b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.



c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır
Vakıf Katılım
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Londra’daki şirketi hangi ortaklarla kurdunuz?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar
Bölücü ittifakta peş peşe ’DEM’li itiraflar! Mersin’de ’Kandil’ uzlaşısı tescillendi: CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
Fatih’te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti! Dışişleri’nden açıklama: Saldırganlar bir an önce adalet karışına çıkmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi
Moskova’daki saldırıyı bilen ABD’den Fransa uyarısı! Büyükelçilik adres verip uyardı: Beyaz Saray’ın DEAŞ oyununda ikinci adres Paris mi?
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama! İşte Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA