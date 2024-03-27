Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları isim listesi!

Türkiye'nin istihdam alanında önemli adımlar atan kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında büyük çaplı bir personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Farklı branşlarda yapılacak olan bu alım, binlerce iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat oluşturuyor. Adaylar, başvuruların ardından sonuç duyurusunu heyecanla bekliyorlar.
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlıkça 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alındı.
Alıma ilişkin sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması gelmedi fakt nisan ayı başında duyurulması bekleniyor.
Branş dağılımı:
Personel alımı; destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.