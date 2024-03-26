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Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI | Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun

İŞKUR, bekçi işi arayanlara güzel haberler verdi. Türkiye'de, KPSS ve mülakat olmadan bekçi işleri var. İşe başvurmak isteyenler, gerekli bilgileri ve koşulları haberimizden detaylı olarak öğrenebilirler.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 12:49 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:59
Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI | Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun

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Bekçi işleri, iş arayanların en çok merak ettiği konulardan biri. İŞKUR, Türkiye genelinde özel sektörde, inşaat bekçisi pozisyonları için başvuruları kabul ediyor. Bunun için KPSS gerekmeyecek ve mülakat yapılmayacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları duyuruldu. Adayların, belirtilen genel koşulları karşılaması lazım. Bekçilik için şu özel koşullar var:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Sağlık probleminin olmaması

  • Akıl sağlığının yerinde olması
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Ayakta ve vardiyalı çalışabilir olmak

Adayların, bu koşulları karşılaması bekleniyor. Koşullara uygun olanlar, İŞKUR üzerinden başvurabilirler.

BEKÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, online yapılacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'a giriş yaparak iş ilanlarını görebilirler. İlanların son başvuru tarihleri farklı olabilir. Bu yüzden, adayların hem koşulları hem de son tarihleri dikkatle incelemesi önemli.

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

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