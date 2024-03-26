Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI | Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun

Bekçi işleri, iş arayanların en çok merak ettiği konulardan biri. İŞKUR, Türkiye genelinde özel sektörde, inşaat bekçisi pozisyonları için başvuruları kabul ediyor. Bunun için KPSS gerekmeyecek ve mülakat yapılmayacak.
Bekçi işleri, iş arayanların en çok merak ettiği konulardan biri. İŞKUR, Türkiye genelinde özel sektörde, inşaat bekçisi pozisyonları için başvuruları kabul ediyor. Bunun için KPSS gerekmeyecek ve mülakat yapılmayacak.
Başvuru koşulları duyuruldu. Adayların, belirtilen genel koşulları karşılaması lazım. Bekçilik için şu özel koşullar var:
Adayların, bu koşulları karşılaması bekleniyor. Koşullara uygun olanlar, İŞKUR üzerinden başvurabilirler.
Başvurular, online yapılacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'a giriş yaparak iş ilanlarını görebilirler. İlanların son başvuru tarihleri farklı olabilir. Bu yüzden, adayların hem koşulları hem de son tarihleri dikkatle incelemesi önemli.