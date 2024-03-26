İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları: Nisan ayı hastanelere personel alımı başladı!

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Hastaneler işe alma ilanlarını İŞKUR'da yayınlamaya devam ediyor. Yeni haberlere göre, hastaneler şimdi hasta ve yaşlılara bakacak kişileri işe alıyor! KPSS ya da mülakat gerektirmeyen bu işe alımlarda detaylar belli oldu.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI! İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle: 18 yaşından büyük olmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.