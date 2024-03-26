İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları: Nisan ayı hastanelere personel alımı başladı!

Hastaneler işe alma ilanlarını İŞKUR'da yayınlamaya devam ediyor. Yeni haberlere göre, hastaneler şimdi hasta ve yaşlılara bakacak kişileri işe alıyor! KPSS ya da mülakat gerektirmeyen bu işe alımlarda detaylar belli oldu.
Hastaneler işe alma ilanlarını İŞKUR'da yayınlamaya devam ediyor. Yeni haberlere göre, hastaneler şimdi hasta ve yaşlılara bakacak kişileri işe alıyor! KPSS ya da mülakat gerektirmeyen bu işe alımlarda detaylar belli oldu.
İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle:
Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.
Başvuracaklar için yöntemler belli. İŞKUR'un online sitesinden veya doğrudan şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edilirse, işverenler sizinle iletişime geçecek. Özel sektör alımları olduğu için KPSS puanı aranmayacak. Adayların belirtilen şartları karşılaması yeterli. Güncel ilanları görmek için İŞKUR Açık İş İlanları sayfasından hasta ve refakatçi alımlarını takip edin.
Özel sektör iş ilanları için KPSS puanı gerekmiyor. Adayların sadece belirlenen genel ve özel şartları sağlaması yeterli olacak. En güncel iş ilanlarını ve hasta ile refakatçi alımlarını İŞKUR'un Açık İş İlanları bölümünden takip edebilirsiniz.
İşe alım süreci, başvuruların İŞKUR üzerinden alınmasıyla başlar. Adaylar, online olarak veya doğrudan İŞKUR şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Başvurular incelendikten sonra, uygun görülen adaylarla işverenler iletişime geçecek.
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