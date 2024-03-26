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En az ilkolkul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi alım başvurusu açıklandı! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Hayallerinizdeki işe kavuşmak için büyük bir fırsat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından temizlik görevlisi kadrosunda KPSS şartsız 4544 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:25 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:25
En az ilkolkul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi alım başvurusu açıklandı! İşte ilanlar ve başvuru şartları

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Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) son dakika açıklaması geldi! Temizlik görevlisi kadrosunda çalıştırılmak üzere KPSS şartsız tam 5.167 personel alınacağı duyuruldu. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? Başvuru koşulları ve detayları neler? İşte merak edilenler:

Kimler Başvurabilir?

İŞKUR'un temizlik personeli kadrosu için yapacağı alımlara başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak ya da kayıt yaptırmak,
  • Sağlık durumu temizlik görevini yapmaya uygun olmak,
  • Verilen işi özenle ve düzenli yapabilecek olmak,
  • Eğer erkekse, askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak),
  • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek olmak.

İŞKUR'dan Büyük Fırsat

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göz attığımızda, 4544 temizlik görevlisi, 19 hastane temizlik görevlisi ve 590 beden işçisi (temizlik) olmak üzere toplamda 5.167 temizlik personeli alımının yapılacağını görüyoruz. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. İŞKUR e-Şube adresine gidin.
  2. Açılan sayfada "iş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI" yazan yere tıklayın.
  4. Açılan iş arama sayfasında, ilgilendiğiniz pozisyonları arayın ve başvurunuzu tamamlayın.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen adımları takip ederek internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini unutmayın. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, birçok kişiye istihdam kapısı aralayacak

Temizlik görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

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