En az ilkolkul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi alım başvurusu açıklandı! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) son dakika açıklaması geldi! Temizlik görevlisi kadrosunda çalıştırılmak üzere KPSS şartsız tam 5.167 personel alınacağı duyuruldu. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? Başvuru koşulları ve detayları neler? İşte merak edilenler:
Kimler Başvurabilir?
İŞKUR'un temizlik personeli kadrosu için yapacağı alımlara başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak ya da kayıt yaptırmak,
- Sağlık durumu temizlik görevini yapmaya uygun olmak,
- Verilen işi özenle ve düzenli yapabilecek olmak,
- Eğer erkekse, askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak),
- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek olmak.
İŞKUR'dan Büyük Fırsat
İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göz attığımızda, 4544 temizlik görevlisi, 19 hastane temizlik görevlisi ve 590 beden işçisi (temizlik) olmak üzere toplamda 5.167 temizlik personeli alımının yapılacağını görüyoruz. İşte alım yapılacak pozisyonlar: