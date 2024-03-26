26 Mart KPSS’ye Gerek Yok! İŞKUR’dan Vasıflı, Vasıfsız, Deneyimli, Deneyimsiz 133.052 Kişiye İş Müjdesi

Mart ayında İŞKUR'dan müthiş bir haber geldi! Kamu ve özel sektörde toplam 133.052 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu ilanlar, Türkiye'nin her köşesinden iş arayanlar için yeni umutlar doğuruyor. Farklı meslek gruplarından ve beceri seviyelerinden adaylara hitap eden bu geniş yelpazede, siz de aradığınız işi bulabilirsiniz! Hemen İŞKUR'un web sitesine gidin ve size uygun iş ilanlarını keşfedin!