PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2.000 kişilik lise mezunu memur alımı yapılıyor! KPSS'den 60-61-62-63-65-70 alan yaşadı! Bakanlıklara, hastanelere...

Kamu kurumları, çeşitli pozisyonlarda toplam 1.900'ü aşkın personel alımı için ilan yayımladı. Bu alımlar lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:03 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:04
2.000 kişilik lise mezunu memur alımı yapılıyor! KPSS’den 60-61-62-63-65-70 alan yaşadı! Bakanlıklara, hastanelere...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yayımlanan ilanlara göre, çeşitli pozisyonlarda toplamda 1.903 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere birçok kamu kurumu personel alımı için duyuru yaptı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 142 Sözleşmeli Personel Alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 142 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav ile 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Başvuruların "Online Sınav Sistemi" üzerinden elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alımı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği belirtildi.



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 25 Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çeşitli alanlarda 25 sözleşmeli personel alacak. Başvuruların 1 Nisan'a kadar yapılabileceği belirtildi.



TBMM'den 157 İşçi Alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı'na, noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimiyle 157 sürekli işçi alınacak. Başvuruların 28 Mart'a kadar yapılabileceği belirtildi.



Diğer Kamu Kurumlarından Sözleşmeli Personel Alımı

Diğer kamu kurumları arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ve çeşitli üniversiteler de sözleşmeli personel alımı yapacak.



Başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler ilgili kurumların duyurularında yer almaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Ece Sükan’la biten aşk sonrası gizemli gece! Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle mi yakalandı? Kameraları görünce yüzünü kapattı...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisini masaya yatırıyor!
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
SON DAKİKA