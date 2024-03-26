2.000 kişilik lise mezunu memur alımı yapılıyor! KPSS’den 60-61-62-63-65-70 alan yaşadı! Bakanlıklara, hastanelere...

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Kamu kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yayımlanan ilanlara göre, çeşitli pozisyonlarda toplamda 1.903 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere birçok kamu kurumu personel alımı için duyuru yaptı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 142 Sözleşmeli Personel Alımı



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 142 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.