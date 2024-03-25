Nisan ayı hastanelere personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı

İş arayanlar için hastane iş ilanları çok popüler. Son haberlere göre, hasta ve yaşlı bakımı için çalışacaklar hastaneler ve diğer sağlık yerlerinde işe alınmaya başlandı. KPSS ya da mülakat olmadan, adayların belli koşulları yerine getirmesi bekleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!
İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle:
- 18 yaşından büyük olmak
- Kamu haklarından yasaklı olmamak
- Sağlık sorunu olmamak
- Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
- En az ilkokul mezunu olmak
- Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak
Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.
NASIL BAŞVURULUR?
Başvuracaklar için yöntemler belli. İŞKUR'un online sitesinden veya doğrudan şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edilirse, işverenler sizinle iletişime geçecek. Özel sektör alımları olduğu için KPSS puanı aranmayacak. Adayların belirtilen şartları karşılaması yeterli. Güncel ilanları görmek için İŞKUR Açık İş İlanları sayfasından hasta ve refakatçi alımlarını takip edin.