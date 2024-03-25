Nisan ayı hastanelere personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı

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İş arayanlar için hastane iş ilanları çok popüler. Son haberlere göre, hasta ve yaşlı bakımı için çalışacaklar hastaneler ve diğer sağlık yerlerinde işe alınmaya başlandı. KPSS ya da mülakat olmadan, adayların belli koşulları yerine getirmesi bekleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI! İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle: 18 yaşından büyük olmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.