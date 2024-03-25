İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu: 25-31 MART hastanelere personel alımı başladı!

Mart ve Nisan, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için mükemmel bir zaman! İŞKUR, hastane çalışanı olmak isteyenlere hasta kayıt görevlisi pozisyonlarında iş imkanı sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu...