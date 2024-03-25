İŞKUR en az ilkolkul mezunu temizlik görevlisi alım başvurusu duyurdu! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

İŞKUR e-Şube adresine gidin. Açılan sayfada "iş arayan" kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI" yazan yere tıklayın. Açılan iş arama sayfasında, ilgilendiğiniz pozisyonları arayın ve başvurunuzu tamamlayın.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen adımları takip ederek internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini unutmayın. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, birçok kişiye istihdam kapısı aralayacak.