PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

25 Mart KPSS'ye Gerek Yok! İŞKUR'dan Vasıflı Vasıfsız 129.052 Kişiye İş Fırsatı!

Mart ayında İŞKUR'dan müthiş bir haber geldi! Kamu ve özel sektörde toplam 129.052 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu ilanlar, Türkiye'nin her köşesinden iş arayanlar için yeni umutlar doğuruyor. Farklı meslek gruplarından ve beceri seviyelerinden adaylara hitap eden bu geniş yelpazede, siz de aradığınız işi bulabilirsiniz! Hemen İŞKUR'un web sitesine gidin ve size uygun iş ilanlarını keşfedin!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 08:58 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:00
25 Mart KPSS’ye Gerek Yok! İŞKUR’dan Vasıflı Vasıfsız 129.052 Kişiye İş Fırsatı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki açık pozisyonları doldurmak üzere duyurulan 126.779 kişilik devasa iş ilanı paketi, iş arayanlar için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu girişim, Türkiye genelindeki iş arayanlara yeni umutlar sunmakta ve çeşitli meslek alanlarından bireyler için kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. İŞKUR'un web sitesinde yer alan "İş Arayan" bölümündeki "Aktif İş İlanları" sayfası, adayların aradıkları işi kolayca ve hızla bulabilmeleri için tasarlanmış bir araçtır. Bu platform, geniş kapsamlı iş ilanları ile herkesin yetenek ve ilgi alanlarına uygun pozisyonlara erişimini sağlıyor.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR İş İlanları

İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:

Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.

Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İş Arayanlara Müjde! KPSS Şartsız İŞKUR Türk Telekomda Yüzlerce Pozisyon Açıldı! İşte Kadrolar Başvuru Şartlarıİş Arayanlara Müjde! KPSS Şartsız İŞKUR Türk Telekomda Yüzlerce Pozisyon Açıldı! İşte Kadrolar Başvuru Şartları
İş Arayanlara Müjde! KPSS Şartsız İŞKUR Türk Telekom'da Yüzlerce Pozisyon Açıldı! İşte Kadrolar Başvuru Şartları
11 Mart 2024: Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı Başladı! En Az İlkokul Mezunları Başvurabilir! İşte Kadrolar11 Mart 2024: Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı Başladı! En Az İlkokul Mezunları Başvurabilir! İşte Kadrolar
11 Mart 2024: Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı Başladı! En Az İlkokul Mezunları Başvurabilir! İşte Kadrolar
En az 33.550 TL maaşla KPSSsiz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...En az 33.550 TL maaşla KPSSsiz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...
En az 33.550 TL maaşla KPSS'siz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı
CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi
Türk Telekom
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
Reza Zarrab’tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir’in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış...
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Cumhur’un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! Anketler biz kazanacağız diyor
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer’de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
SON DAKİKA