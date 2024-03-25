25 Mart KPSS’ye Gerek Yok! İŞKUR’dan Vasıflı Vasıfsız 129.052 Kişiye İş Fırsatı!

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki açık pozisyonları doldurmak üzere duyurulan 126.779 kişilik devasa iş ilanı paketi, iş arayanlar için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu girişim, Türkiye genelindeki iş arayanlara yeni umutlar sunmakta ve çeşitli meslek alanlarından bireyler için kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. İŞKUR'un web sitesinde yer alan "İş Arayan" bölümündeki "Aktif İş İlanları" sayfası, adayların aradıkları işi kolayca ve hızla bulabilmeleri için tasarlanmış bir araçtır. Bu platform, geniş kapsamlı iş ilanları ile herkesin yetenek ve ilgi alanlarına uygun pozisyonlara erişimini sağlıyor.