İŞKUR’dan 127.711 personel işçi alımı ilanı geldi! 18.900 TL maaş + KPSS sınav şartı yok! Hastanelere, fabrikalara, bankalara...

İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarına başvurmak ve detaylı bilgi almak için ilgili linki ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatlar, iş arayanlar için önemli bir adım olabilir.

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İŞKUR'un Sunduğu Fırsatlar ve İmkanlar

İŞKUR, gençlerin ve iş arayan vasıfsız vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla özel sektör ve kamu tarafından sunulan staj imkanlarının yanında, kendi bünyesinde de mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli uygulamalar düzenliyor. Bu kurslar ve programlar, katılımcıların hem teorik bilgiler edinmesini hem de alanda pratik yaparak meslek öğrenmesini sağlıyor.