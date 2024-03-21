SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS'siz 21-25 Mart Hastanede İş İmkanı! Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı Başladı!

Sağlık sektöründe yer almak ve insan hayatına değer katmak her zaman hayaliniz miydi? O zaman bu müthiş haber tam size göre! Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler, hasta danışmanlığı ve hasta kabul-kayıt gibi kritik rollerde KPSS şartsız personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bu eşsiz fırsat, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktası sunuyor. Hasta danışmanı olarak hastalara rehberlik ederek onların hastane deneyimlerini sorunsuz ve rahat bir hale getirebilirsiniz. Hasta kabul-kayıt görevlisi olarak ise hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayarak hastanenin işleyişine katkıda bulunabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:55
KPSS’siz 21-25 Mart Hastanede İş İmkanı! Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı Başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir duyuruda bulundu. Özel sektör hastanelerinin artan iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu alımlar, sağlık alanında çalışmak ve bu sektörde kariyer yapmak isteyenler için kıymetli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hasta danışmanları, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımı sırasında kritik bir rol oynayarak, gereken bilgilendirme ve rehberlik hizmetini sağlamakta ve karşılaşılan her türlü sorunda yardımcı olmaktadır. Peki hastanelere hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

Hastane Personel Alımı İlanları

KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları! İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanıKPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları! İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı
KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları! İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı
En az lise mezunu 7-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolarEn az lise mezunu 7-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar
En az lise mezunu 7-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İHH
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım
Son dakika: MİT’ten Kandil’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik sorumlusu Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap
Son dakika: Gözler saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak
Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA