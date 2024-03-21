Hastanelere 22-29 Mart KPSS şartsız Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başvuru şartları nedir? İşte ilanlar...

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Sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletme adına heyecan verici bir adım atıldı. Türkiye genelindeki hastaneler, KPSS şartı aramaksızın Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım pozisyonlarında görev yapacak Sağlık Teknikerleri alacaklarını duyurdu. Bu alım, sağlık alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için benzersiz bir fırsat sunuyor. Adayların bu pozisyonlara başvurabilmeleri için İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve detaylı bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer almakta, adaylara rehberlik etmekte.