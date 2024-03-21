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Hastanelere 22-29 Mart KPSS şartsız Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başvuru şartları nedir? İşte ilanlar...

Adaylar, belirlenen tarihler arasında İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak sürece katılabilirler. Başvuru için gerekli olan belgeler ve şartlar, ilanın detaylarında açıkça belirtilmiştir. Özellikle, Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri pozisyonlarına başvuracak adayların, ilgili sağlık alanında eğitim almış olmaları ve alanlarıyla ilgili belirli yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 05:15 Güncelleme 22 Mart 2024, 05:15
Hastanelere 22-29 Mart KPSS şartsız Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başvuru şartları nedir? İşte ilanlar...

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Sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletme adına heyecan verici bir adım atıldı. Türkiye genelindeki hastaneler, KPSS şartı aramaksızın Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım pozisyonlarında görev yapacak Sağlık Teknikerleri alacaklarını duyurdu. Bu alım, sağlık alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için benzersiz bir fırsat sunuyor. Adayların bu pozisyonlara başvurabilmeleri için İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve detaylı bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer almakta, adaylara rehberlik etmekte.

Bu alım, hastanelerin acil sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılıyor. Alınacak sağlık teknikerleri, ambulans hizmetlerinde ve acil sağlık hizmetlerinde önemli roller üstlenecekler. Bu pozisyonlar için seçilen adaylar, hem sahada aktif bir şekilde çalışacak hem de acil durumlarda hayat kurtaran müdahalelerde bulunacaklar.

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İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından, uygun adaylar mülakata davet edilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek. Başvuru yapacak adayların, belirlenen kriterlere uygunlukları dikkatle incelenecek ve en uygun adaylar seçilecek.

Paramedikler, ambulans ve acil bakım hizmetlerinde kritik roller oynayan, ilk ve acil yardım sağlık teknisyenleri olarak bilinirler. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik açık pozisyonlar sürekli güncellenmektedir. İşte son dönemde açılan pozisyonlardan bazıları:

  • Bursa: 21 Mart 2024 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde, iki farklı referans numarasıyla (Ref. No: 00008107040 ve Ref. No: 00008013836) paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonları için ilanlar yayınlanmıştır.

  • Denizli: 29 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008120937).

  • Ankara: Ankara'da 25 Mart 2024, 28 Mart 2024 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde, üç farklı referans numarasıyla (Ref. No: 00008110580, Ref. No: 00008118669, ve Ref. No: 00008119459) paramedik pozisyonlarına ilanlar verilmiştir.

  • Kocaeli: 28 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008119459).

  • Eskişehir: 27 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008117403).

  • Antalya: Antalya'da 19 Mart 2024, 21 Mart 2024, 27 Mart 2024 (iki ilan) ve 27 Mart 2024 tarihlerinde, dört farklı referans numarasıyla (Ref. No: 00008100389, Ref. No: 00008044988, Ref. No: 00008118440, ve Ref. No: 00008119238) paramedik pozisyonlarına ilanlar verilmiştir.

  • Iğdır: 26 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008113002).

  • İstanbul: 26 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008116189).

  • Tekirdağ: 23 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008110239).

  • Uşak: 19 Mart 2024 tarihinde, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknisyeni pozisyonu için bir ilan yayınlanmıştır (Ref. No: 00008101657).

İŞKUR Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri Alımı İlanları

İŞKUR Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri Alımı İlanları

İŞKUR Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri Alımı İlanları

İŞKUR Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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