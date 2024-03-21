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Hastanelere 21-31 MART personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları açıklaması

İŞKUR'dan Sağlık Sektörüne Yönelik Büyük Fırsat: Hastane Çalışanı Olma Şansı! İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için hasta kayıt görevlisi pozisyonunda personel arayışını duyurdu. Bu pozisyon, hastanelerin işleyişinde hayati bir öneme sahip olup, adaylara hastane düzeninin sürdürülmesinde kritik bir rol sunuyor. Hastanelerde önemli bir sorumluluğu üstlenmeye hazırsanız, bu ilan sizin için mükemmel bir fırsat olabilir.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:20 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:20
Hastanelere 21-31 MART personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları açıklaması

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Mart ve Nisan, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için mükemmel bir zaman! İŞKUR, hastane çalışanı olmak isteyenlere hasta kayıt görevlisi pozisyonlarında iş imkanı sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu...

Hastane Hayatına Adım Atın

Bu ilan, hastane ortamında çalışmayı ve sağlık alanında kariyer yapmayı hayal edenler için ideal. İŞKUR'un bu duyurusu, iş arayanlara ve sağlık sektöründe çalışmak isteyenlere yeni kapılar açıyor. Bu pozisyonda çalışanlar, hastaların kayıtlarını yönetecek ve hastane düzeninin sağlanmasına yardımcı olacaklar.

Başvuru Koşulları:

Genel Şartlar:

  • T.C. Vatandaşı Olmak gerekiyor.
  • Eğitim Durumu: İlköğretimden lisansa kadar herkes başvurabilir. Yurt dışı mezunları için ise denklik belgesi gerekmekte.
  • Yaş Limiti: En az 18 yaşında olmak.
  • Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum olmamak şart.
  • Sağlık Durumu: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olmamak gerek.
  • Terör Örgütleriyle Bağlantısızlık zorunlu.
  • Vardiyalı Çalışma: Vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek.

Özel Şartlar:

  • İletişim Yeteneği: Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.
  • Kriz Yönetimi: Krizleri hızla çözebilme yeteneği.
  • Takım Çalışması: Takım çalışmalarına uyum sağlayabilmek.
  • Mesleki Bilgi: Mesleğin gerektirdiği bilgi ve sorumluluğa sahip olmak.
  • Eğitim: Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak.
  • İşleyiş Bilgisi: Hastaların kayıt işlemlerini bilmek.
  • Bilgisayar Becerileri: İlgili programları kullanabilmek.

Nasıl Başvurulur?

İŞKUR Kaydı: İlk adım olarak İŞKUR'a kaydolman gerekiyor. Kayıt, İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kayıttan sonra, Açık İş İlanları bölümünden başvurunu yapabilirsin. Burada, tercih ettiğin şehir, eğitim düzeyi ve iş türüne göre ilanları görebilirsin.

Açılan pozisyonlar ve referans numaraları şöyle sıralanabilir:

  • 22 Mart 2024, Ref. No: 00008153462 (İstanbul)
  • 31 Mart 2024, Ref. No: 00008067936 (İstanbul)
  • 4 Nisan 2024, Ref. No: 00008133288 ve 00008134195 (İstanbul)
  • 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008149909 (İstanbul)
  • 14 Nisan 2024, Ref. No: 00008041308 (İstanbul)
  • 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008156035, 00008159843 (İstanbul)

Diğer Şehirlerdeki Fırsatlar

İstanbul dışında, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları açılmaktadır. Bu pozisyonlar, yerel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve hastaların daha etkin bir şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlamaktadır. İşte bazı öne çıkanlar:

  • Kocaeli, 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008160569
  • Mersin, 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008151183
  • Denizli, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144453 ve 26 Mart 2024, Ref. No: 00008112251
  • Tekirdağ, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144772
  • Kütahya, 8 Nisan 2024, Ref. No: 00008146594
  • Konya, 22 Mart 2024, Ref. No: 00008110958

İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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