SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR hastanelere personel ve işçi alıyor: 20-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR'un duyurusuna göre, alım yapılacak pozisyonlar arasında temizlik personeli, hizmetli, hasta danışmanı ve işçi gibi kritik roller bulunuyor. Bu pozisyonlar için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar, özellikle özel hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek, böylece sağlık sektöründe istihdam olanakları genişleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:31 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:34
İŞKUR hastanelere personel ve işçi alıyor: 20-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireylere önemli fırsatlar sunuyor. Güncellenen ilanlar aracılığıyla, en az ilkokul mezunlarının dahi başvurabileceği çeşitli sağlık pozisyonları mevcut. Türkiye genelindeki hastanelerde çalışma imkanı veren bu pozisyonlar, hasta danışmanlığından temizlik personeline kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Adaylar, başvurularını tamamen online bir sistem üzerinden gerçekleştirebilmekte, bu sayede işlem hem kolay hem de herkes için ulaşılabilir hale gelmektedir. 19-31 Mart tarihleri arasında hasta danışmanı, hastane servis personeli ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlara başvuru yapma şartları ve detayları...

Hastanelere Personel Ve İşçi Alımı Başvuru Süreci

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci tamamen online olarak gerçekleşiyor, bu sayede adaylar evlerinin konforundan kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar. İŞKUR'un sağladığı bu kolaylık, iş arama sürecini daha erişilebilir ve etkili hale getiriyor.

Yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle pandemi döneminde sağlık sektörünün öneminin daha da arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu alımların sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, hasta memnuniyetine katkıda bulunması bekleniyor.

İŞKUR'un hastane personeli alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu alımlar sayesinde, adaylar sağlık sektöründe değerli bir rol üstlenme şansı bulacaklar. Başvuru süreci ve alım yapılacak kadrolar hakkında daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmek yararlı olacaktır.

Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hastanelere Hasta Danışmanı Alımı İçin Tıklayınız

Hastanelere Hastane Hizmetlisi Alımı İçin Tıklayınız

İŞKUR aracılığıyla hastane personeli alımına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: İlk adım olarak, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.

İş Arayan Menüsüne Tıklayın: Site ana sayfasında yer alan "İş Arayan" menüsüne tıklayarak ilerleyin.

Üye Girişi Yapın veya Yeni Üyelik Oluşturun: İŞKUR üyesi iseniz "Üye Girişi" yapın. Eğer üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneği ile kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Üyelik oluştururken TC kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu numarası gibi bilgiler gerekecektir.

Aktif İş İlanları Bölümüne Gitin: Üye girişi yaptıktan sonra, "İş Arayan" menüsü altında bulunan "Aktif İş İlanları" sekmesine tıklayın.

İş İlanı Arama: Açılan sayfada, iş ilanları arasında hastane personeli alımı ilanlarını bulmak için arama kutucuğuna "hastane personeli", "temizlik personeli", "hasta danışmanı" gibi anahtar kelimeler yazabilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve iş alanı gibi filtreleri kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.

İlana Başvurun: Aradığınız kriterlere uygun ilanları bulduktan sonra ilan detaylarına gidin ve başvuru şartlarını dikkatlice inceleyin. Başvuru şartlarını karşılıyorsanız, ilanın içerisinde yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirin.

Başvuru Takibi: Başvurunuzun durumunu İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR ve ilgili hastane tarafından başvurunuzla ilgili geri dönüşler e-posta veya SMS yoluyla yapılacaktır.

16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?
16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?
KPSSde Şartsız Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İşçi Alımı Müjdesi! Kimler Başvurabilir?KPSSde Şartsız Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İşçi Alımı Müjdesi! Kimler Başvurabilir?
KPSS'de Şartsız Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İşçi Alımı Müjdesi! Kimler Başvurabilir?
19-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKURdan Başvurabilirsiniz! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları19-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKURdan Başvurabilirsiniz! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları
19-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKUR'dan Başvurabilirsiniz! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
İHH
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
Türk Telekom
MİT’ten PKK’ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen’in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!
21 bin TL üzerinde kira geliri olanlar dikkat | Beyan için son 13 gün! İndirilecek giderler nasıl hesaplanır? Eksik beyanname verilirse ne olur?
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
SON DAKİKA