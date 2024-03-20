İŞKUR hastanelere personel ve işçi alıyor: 20-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireylere önemli fırsatlar sunuyor. Güncellenen ilanlar aracılığıyla, en az ilkokul mezunlarının dahi başvurabileceği çeşitli sağlık pozisyonları mevcut. Türkiye genelindeki hastanelerde çalışma imkanı veren bu pozisyonlar, hasta danışmanlığından temizlik personeline kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Adaylar, başvurularını tamamen online bir sistem üzerinden gerçekleştirebilmekte, bu sayede işlem hem kolay hem de herkes için ulaşılabilir hale gelmektedir. 19-31 Mart tarihleri arasında hasta danışmanı, hastane servis personeli ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlara başvuru yapma şartları ve detayları...