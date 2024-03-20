21-31 MART hastanelere personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu

İŞKUR Duyuruyor: Eğer hastanelerde çalışıp, sağlık alanında bir kariyer yapmayı düşünüyorsan, bu senin için harika bir şans! İŞKUR, hasta kayıt görevlisi olmak isteyenler için bir ilan yayınladı. Bu iş, hastanelerin düzenini sağlamada çok önemli bir rol oynuyor. Eğer sen de bu iş için başvurursan, hastanelerde büyük bir sorumluluk üstleneceksin.