Sağlık sektöründe yer almak ve insan hayatına değer katmak her zaman hayaliniz miydi? O zaman bu müthiş haber tam size göre! Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler, hasta danışmanlığı ve hasta kabul-kayıt gibi kritik rollerde KPSS şartsız personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bu eşsiz fırsat, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktası sunuyor. Hasta danışmanı olarak hastalara rehberlik ederek onların hastane deneyimlerini sorunsuz ve rahat bir hale getirebilirsiniz. Hasta kabul-kayıt görevlisi olarak ise hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayarak hastanenin işleyişine katkıda bulunabilirsiniz.