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Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman yapılacak 2024? Aile Bakanlığı 49.901 kişilik atama kurası ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan şehit yakını ve gazi ataması için beklenen tarih nihayet açıklandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğindeki bakanlık, bu önemli atamaları gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Peki, Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman yapılacak 2024? 49.901 kişilik atama kurası ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 06:08 Güncelleme 20 Mart 2024, 06:08
Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman yapılacak 2024? Aile Bakanlığı 49.901 kişilik atama kurası ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında beklenen şehit yakını ve gazi atamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayı içerisinde gündemi meşgul eden bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, atamaların 2024 yılı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman yapılacak 2024? Aile Bakanlığı 49.901 kişilik atama kurası ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar...

ŞEHİT YAKINI VE GAZİ ATAMASI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu. Şehit ve gazilerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini söyleyen Göktaş, "Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Göktaş, şehit yakınları ve gazi yakınları ile buluştu.

İftar programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Bursa milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı vesilesiyle şehitlere rahmet okuyarak konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, "Biz de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildik. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

ATAMALAR MART'IN 22'SİNDE

Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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