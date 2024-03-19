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KPSS'de Şartsız Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İşçi Alımı Müjdesi! Kimler Başvurabilir?

İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihleri de haberimizde verdik. Bu alımlar, yerel yönetimlerin sunduğu hizmet kalitesini artırma ve toplumun farklı kesimlerinden bireyler için iş olanakları yaratma amacını taşıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, şeffaf bir süreç izleyerek, adayların beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayacak.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:36 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:36
KPSS’de Şartsız Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İşçi Alımı Müjdesi! Kimler Başvurabilir?

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Türkiye'nin her köşesinden belediyeler, işgücü piyasasını canlandırma ve istihdam oranlarını yükseltme amacıyla, İŞKUR ile el ele vererek geniş çaplı işçi alımı yapacaklarını açıkladı. Bu alımlar, KPSS puanı ya da yaş gibi belirli kriterleri aramadan, geniş bir kesime iş imkanı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan pozisyonlar, adayların kişisel beceri ve ilgi alanlarına göre çeşitleniyor, bu da herkes için uygun bir iş bulma imkanı yaratıyor. Belediyelerin gerçekleştireceği bu iş alımları, farklı meslek dallarından adaylara kapılarını açarak, toplumun geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde istihdam olanakları sunuyor.


İşte Türkiye genelinde belediyelerin işçi alımı yapacakları tarihler sıralı bir liste halinde:

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi - 17.03.2024

Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti - 19.03.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru Şartları

Belediye işçi alımlarında KPSS ve yaş şartının aranmaması, geniş bir aday kitlesine kapılarını açıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'un ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfasından ilan edilen belediye işçi alım ilanlarına erişebilir. Burada, her belediye için belirlenen şartlar ve başvuru için gereken detaylı bilgiler yer almaktadır.

Bu işçi alımları, yerel yönetimlerde çalışma fırsatı arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS ve yaş gibi kriterler olmadan yapılan bu alımlar, daha geniş bir aday kitlesinin belediyelerde istihdam edilmesine olanak tanıyor. Adayların, belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri önem taşıyor.

Türkiye genelinde birçok belediyenin işçi alımı yapacağı bu dönem, istihdam alanında yeni kapılar aralıyor. İş arayan vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkan bu süreç, yerel yönetimlerde çalışmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

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