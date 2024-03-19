19-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı! İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı

İŞKUR'un hastane personeli alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu alımlar sayesinde, adaylar sağlık sektöründe değerli bir rol üstlenme şansı bulacaklar. Başvuru süreci ve alım yapılacak kadrolar hakkında daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmek yararlı olacaktır.

Aktif İş İlanları Bölümüne Gitin: Üye girişi yaptıktan sonra, "İş Arayan" menüsü altında bulunan "Aktif İş İlanları" sekmesine tıklayın. İş İlanı Arama: Açılan sayfada, iş ilanları arasında hastane personeli alımı ilanlarını bulmak için arama kutucuğuna "hastane personeli", "temizlik personeli", "hasta danışmanı" gibi anahtar kelimeler yazabilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve iş alanı gibi filtreleri kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.