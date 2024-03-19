19-26 Mart KPSS’siz Hastanede İş İmkanı! Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı Başladı!

İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir duyuruda bulundu. Özel sektör hastanelerinin artan iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu alımlar, sağlık alanında çalışmak ve bu sektörde kariyer yapmak isteyenler için kıymetli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hasta danışmanları, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımı sırasında kritik bir rol oynayarak, gereken bilgilendirme ve rehberlik hizmetini sağlamakta ve karşılaşılan her türlü sorunda yardımcı olmaktadır. Peki hastanelere hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?