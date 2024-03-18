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İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 119.988 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları var

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki açık pozisyonları doldurmak üzere duyurulan 119.988 kişilik devasa iş ilanı paketi, iş arayanlar için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu girişim, Türkiye genelindeki iş arayanlara yeni umutlar sunmakta ve çeşitli meslek alanlarından bireyler için kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. İŞKUR'un web sitesinde yer alan "İş Arayan" bölümündeki "Aktif İş İlanları" sayfası, adayların aradıkları işi kolayca ve hızla bulabilmeleri için tasarlanmış bir araçtır. Bu platform, geniş kapsamlı iş ilanları ile herkesin yetenek ve ilgi alanlarına uygun pozisyonlara erişimini sağlıyor.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 12:45 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:09
İŞKUR’dan en az ilkokul mezunu 119.988 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları var

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İş arıyorsanız İŞKUR'un size müjdesi var! Mart ayında kamu ve özel sektörde 119.988 personel alımı için ilanlar yayımlandı. Bu geniş yelpazede mühendislik, sağlık, bilgi teknolojileri, eğitim ve hizmet sektörleri gibi birçok alanda farklı pozisyonlar yer alıyor. Eğitim düzeyiniz ve deneyiminiz ne olursa olsun, İŞKUR'un sunduğu iş ilanları arasında size uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR İş İlanları

İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:

Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.

Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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İşte İŞKUR Açık İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) 25636

Temizlik Görevlisi 3965

Satış Elemanı / Danışmanı 2937

Servis Elemanı (Garson) 2315

Konfeksiyon İşçisi 1866

Kasiyer 1701

Paketleme İşçisi 1635

Ambar/Depo Görevlisi 1606

Makineci (Dikiş) 1562

Ön Muhasebeci 1502

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1463

Şoför-Yük Taşıma 1318

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1265

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 1236

Büro Memuru (Genel) 1206

Depo İşçisi (Elleçleme) 1128

Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1124

Reyon Görevlisi 1116

Forklift Operatörü 1060

Elektrikçi (Genel) 917

Bulaşıkçı (Stevard) 845

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 808

Aşçı 806

Market Elemanı 769

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 762

Kaynakçı 744

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 723

Mutfak Görevlisi 682

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