SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS'de Şartsız Yaş Sınırı Yok! Belediyelere İŞKUR'dan Binlerce İşçi Alımı! İşte Kadrolar İlanlar Başvuru Şartları

Türkiye'nin her köşesinden belediyeler, işgücü piyasasını canlandırma ve istihdam oranlarını yükseltme amacıyla, İŞKUR ile el ele vererek geniş çaplı işçi alımı yapacaklarını açıkladı. Bu alımlar, KPSS puanı ya da yaş gibi belirli kriterleri aramadan, geniş bir kesime iş imkanı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan pozisyonlar, adayların kişisel beceri ve ilgi alanlarına göre çeşitleniyor, bu da herkes için uygun bir iş bulma imkanı yaratıyor. Belediyelerin gerçekleştireceği bu iş alımları, farklı meslek dallarından adaylara kapılarını açarak, toplumun geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde istihdam olanakları sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 09:06 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:06
KPSS’de Şartsız Yaş Sınırı Yok! Belediyelere İŞKUR’dan Binlerce İşçi Alımı! İşte Kadrolar İlanlar Başvuru Şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihleri de haberimizde verdik. Bu alımlar, yerel yönetimlerin sunduğu hizmet kalitesini artırma ve toplumun farklı kesimlerinden bireyler için iş olanakları yaratma amacını taşıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, şeffaf bir süreç izleyerek, adayların beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayacak.


İşte Türkiye genelinde belediyelerin işçi alımı yapacakları tarihler sıralı bir liste halinde:

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi - 17.03.2024

Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti - 19.03.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru Şartları

Belediye işçi alımlarında KPSS ve yaş şartının aranmaması, geniş bir aday kitlesine kapılarını açıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'un ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfasından ilan edilen belediye işçi alım ilanlarına erişebilir. Burada, her belediye için belirlenen şartlar ve başvuru için gereken detaylı bilgiler yer almaktadır.

Bu işçi alımları, yerel yönetimlerde çalışma fırsatı arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS ve yaş gibi kriterler olmadan yapılan bu alımlar, daha geniş bir aday kitlesinin belediyelerde istihdam edilmesine olanak tanıyor. Adayların, belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri önem taşıyor.

Türkiye genelinde birçok belediyenin işçi alımı yapacağı bu dönem, istihdam alanında yeni kapılar aralıyor. İş arayan vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkan bu süreç, yerel yönetimlerde çalışmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?
16-31 Mart Tarihleri Arasında Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı! Başvuru Şartları Neler?
Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak! 18-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKURdan Başvurabilirsiniz!Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak! 18-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKURdan Başvurabilirsiniz!
Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak! 18-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKUR'dan Başvurabilirsiniz!
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında
Casper
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacaktı: Yeni fotoğraf geldi
Türk Telekom
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
SON DAKİKA