Belediyelere İŞKUR’dan Binlerce İşçi Alımı! KPSS’de Yaş Sınırı Kalktı! İşte Kadrolar İlanlar Başvuru Şartları

İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihleri de haberimizde verdik. Bu alımlar, yerel yönetimlerin sunduğu hizmet kalitesini artırma ve toplumun farklı kesimlerinden bireyler için iş olanakları yaratma amacını taşıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, şeffaf bir süreç izleyerek, adayların beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayacak.