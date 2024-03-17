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18-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru alınıyor: İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yapılan güncel duyuruya göre, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış kişiler arasından farklı sağlık pozisyonları için eleman ve işçi alınacak. Bu fırsat, Türkiye genelindeki hastanelere yönelik olup, adayların başvurularını online olarak kabul ediyor. Açık pozisyonlar arasında hasta danışmanlığı, hastane servis personeli ve temizlik görevlisi gibi roller bulunmaktadır. İlgilenen adaylar için başvuru koşulları ve detayları...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:20
18-31 Mart hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru alınıyor: İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı

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İŞKUR'un duyurusuna göre, alım yapılacak pozisyonlar arasında temizlik personeli, hizmetli, hasta danışmanı ve işçi gibi kritik roller bulunuyor. Bu pozisyonlar için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar, özellikle özel hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek, böylece sağlık sektöründe istihdam olanakları genişleyecek.

Hastanelere Personel Ve İşçi Alımı Başvuru Süreci

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci tamamen online olarak gerçekleşiyor, bu sayede adaylar evlerinin konforundan kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar. İŞKUR'un sağladığı bu kolaylık, iş arama sürecini daha erişilebilir ve etkili hale getiriyor.

Yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle pandemi döneminde sağlık sektörünün öneminin daha da arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu alımların sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, hasta memnuniyetine katkıda bulunması bekleniyor.

İŞKUR'un hastane personeli alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu alımlar sayesinde, adaylar sağlık sektöründe değerli bir rol üstlenme şansı bulacaklar. Başvuru süreci ve alım yapılacak kadrolar hakkında daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmek yararlı olacaktır.

Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hastanelere Hasta Danışmanı Alımı İçin Tıklayınız

Hastanelere Hastane Hizmetlisi Alımı İçin Tıklayınız

İŞKUR aracılığıyla hastane personeli alımına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: İlk adım olarak, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.

İş Arayan Menüsüne Tıklayın: Site ana sayfasında yer alan "İş Arayan" menüsüne tıklayarak ilerleyin.

Üye Girişi Yapın veya Yeni Üyelik Oluşturun: İŞKUR üyesi iseniz "Üye Girişi" yapın. Eğer üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneği ile kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Üyelik oluştururken TC kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu numarası gibi bilgiler gerekecektir.

Aktif İş İlanları Bölümüne Gitin: Üye girişi yaptıktan sonra, "İş Arayan" menüsü altında bulunan "Aktif İş İlanları" sekmesine tıklayın.

İş İlanı Arama: Açılan sayfada, iş ilanları arasında hastane personeli alımı ilanlarını bulmak için arama kutucuğuna "hastane personeli", "temizlik personeli", "hasta danışmanı" gibi anahtar kelimeler yazabilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve iş alanı gibi filtreleri kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.

İlana Başvurun: Aradığınız kriterlere uygun ilanları bulduktan sonra ilan detaylarına gidin ve başvuru şartlarını dikkatlice inceleyin. Başvuru şartlarını karşılıyorsanız, ilanın içerisinde yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirin.

Başvuru Takibi: Başvurunuzun durumunu İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR ve ilgili hastane tarafından başvurunuzla ilgili geri dönüşler e-posta veya SMS yoluyla yapılacaktır.

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