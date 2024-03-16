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KPSS'de Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İŞKUR'dan Binlerce İşçi Alımı! İşte Kadrolar İlanlar

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, iş piyasasına yeni katılımlar sağlamak ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla İŞKUR işbirliğiyle işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, KPSS ve yaş sınırı gibi kriterler aranmaksızın gerçekleştirilecek, böylece daha geniş bir kesime istihdam olanağı sunulacak. Belediye işçi alımları, çeşitli pozisyonlar ve alanlarda çalışmak üzere geniş bir yelpazede fırsatlar barındırıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:30 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:30
KPSS’de Yaş Sınırı Kalktı! Belediyelere İŞKUR’dan Binlerce İşçi Alımı! İşte Kadrolar İlanlar

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İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihleri de haberimizde verdik. Bu alımlar, yerel yönetimlerin sunduğu hizmet kalitesini artırma ve toplumun farklı kesimlerinden bireyler için iş olanakları yaratma amacını taşıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, şeffaf bir süreç izleyerek, adayların beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayacak.


İşte Türkiye genelinde belediyelerin işçi alımı yapacakları tarihler sıralı bir liste halinde:

Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

İzmir Menderes Belediyesi Personel AŞ - 16.03.2024

Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi - 17.03.2024

Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti - 19.03.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru Şartları

Belediye işçi alımlarında KPSS ve yaş şartının aranmaması, geniş bir aday kitlesine kapılarını açıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'un ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfasından ilan edilen belediye işçi alım ilanlarına erişebilir. Burada, her belediye için belirlenen şartlar ve başvuru için gereken detaylı bilgiler yer almaktadır.

Bu işçi alımları, yerel yönetimlerde çalışma fırsatı arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS ve yaş gibi kriterler olmadan yapılan bu alımlar, daha geniş bir aday kitlesinin belediyelerde istihdam edilmesine olanak tanıyor. Adayların, belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri önem taşıyor.

Türkiye genelinde birçok belediyenin işçi alımı yapacağı bu dönem, istihdam alanında yeni kapılar aralıyor. İş arayan vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkan bu süreç, yerel yönetimlerde çalışmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

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