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İŞKUR'dan 121.460 personel alımı: En az ilkokul mezunu vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu!

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu geniş kapsamlı personel alımı için 121.460 kişilik büyük bir iş ilanı paketi açıkladı. Bu adım, çeşitli meslek gruplarından iş arayanlar için eşsiz bir fırsat sunarken, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlara umut oluyor. İŞKUR'un internet sitesindeki "İş Arayan" menüsünden erişilebilen "Aktif İş İlanları" sekmesi, adayların kendilerine uygun iş fırsatlarını kolay ve hızlı bir şekilde bulabilmelerine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:51 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:53
İŞKUR’dan 121.460 personel alımı: En az ilkokul mezunu vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu!

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İş arıyorsanız İŞKUR'un size müjdesi var! Mart ayında kamu ve özel sektörde 121.460 personel alımı için ilanlar yayımlandı. Bu geniş yelpazede mühendislik, sağlık, bilgi teknolojileri, eğitim ve hizmet sektörleri gibi birçok alanda farklı pozisyonlar yer alıyor. Eğitim düzeyiniz ve deneyiminiz ne olursa olsun, İŞKUR'un sunduğu iş ilanları arasında size uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR İş İlanları

İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:

Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.

Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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