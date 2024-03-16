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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı (ASHB) sözleşmeli personel atama yerleştirme sonuçları 2024!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesine yapacağı 8 bin işçi alımı için başvuruların sona erdiğini duyurdu. Başvurular, 21 Şubat tarihinde başlamış ve 11 Mart'ta sona ermişti. Şimdi ise adaylar, başvuru sonuçlarını merakla bekliyorlar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı ASHB sözleşmeli personel atama yerleştirme sonuçları 2024!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesine yapacağı 8 bin personel alımı için başvurular sona erdi. Başvurular 21 Şubat tarihinde başladı ve 11 Mart'ta sona erdi. Adaylar şimdi de başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı (ASHB) sözleşmeli personel atama yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat tarihinde başlayan başvurular, 11 Mart 2024 tarihinde sona erdi.

Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

Mühendis,

Mimar

Şehir Planlayıcısı

Tekniker

Teknisyen

Büro personeli

Destek personeli

Sosyal çalışmacı

Psikolog

Çocuk gelişimci

Öğretmen

Fizyoterapist

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Aşçı ve aşçı yardımcısı

Temizlik personeli

Şoför

Engelli bakıcısı

Çocuk bakıcısı

Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

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